Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) opozarja potencialne upravičence do zagotovljene vdovske pokojnine, da je zaradi nedavno sprejete novele zakona o matični evidenci zavarovancev rok za vložitev zahteve za izplačilo te pokojnine podaljšan do 31. decembra 2026. Če zahteve ne bodo vložili do tega datuma, do izplačila ne bodo upravičeni.