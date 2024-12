Nek je začel poskusno obratovati leta 1981, komercialno pa obratuje že 40 let. Lani je uspešno končal upravne postopke za podaljšanje obratovanja elektrarne še za 20 let, do leta 2043. Doslej je uspešno vzdrževal in nadgrajeval svoje sisteme, strukture in komponente v skladu z upravnimi zahtevami in najboljšimi svetovnimi industrijskimi praksami, so danes sporočili iz družbe. preberite več » ...