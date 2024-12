Večja okvara na vročevodnem omrežju v Ljubljani, možne so motnje ogrevanja 24ur.com Iz Energetike Ljubljana so sporočili, da je na vročevodnem omrežju na Jarški ulici, pri Žalah, prišlo do nenadne večje okvare. Sanacija že poteka, bi pa lahko v vmesnem času prihajalo do motene oskrbe s toploto, so dodali.

