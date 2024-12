ACH tudi v četrto brez zmage 24ur.com Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja so izgubili vse štiri dosedanje tekme v skupinskem delu evropske Lige prvakov. V poljski prestolnici so imeli oranžni zmaji, ki so nastopili zelo oslabljeni, zahtevno delo proti vodilni ekipi skupine A - Projekt Varšava. Poljsko-slovenski klubski obračun je pričakovano pripadel gostiteljem, ki so slavili s 3:0 v nizih.

