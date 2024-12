Umik ruske vojske iz oporišč v Siriji? To je za zdaj znano. SiOL.net Ruska vojska je v času državljanske vojne v Siriji dobila v uporabo dve oporišči: pomorsko v Tartusu in letalsko v Hmejmimu. Zaradi padca režima Bašarja Al Asada se postavlja vprašanje, koliko časa bo ruska vojska še lahko uporabljala obe oporišči. Rusi si želijo oporišči obdržati. Jim bo nova oblast v Damasku to dovolila?

