Upokojenci ogorčeni: Znajti se moramo, kakor vemo in znamo Cekin.si V Zvezi društev upokojencev so osupli zaradi ponedeljkove izjave premierja Roberta Goloba, da pokojnine naraščajo precej hitreje od inflacije in da zato ni nobene potrebe po izplačilu zimskega dodatka. Pojasnili so, da rast pokojnin ne sledi tekoči rasti življenjskih stroškov, zato se morajo upokojenci znajti, kakor "vejo in znajo".

