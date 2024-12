V Mariboru voznik trčil v pešca in zbežal Lokalec.si Policisti PPP Maribor obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in s pobegom, v kateri je bil udeležen pešec. Policisti na tem mestu pozivajo Dne 17.12.2024 okoli 16.45 ure na Čufarjevi cesti pred Domov Danice Vogrinec na prehodu za pešce zgodila prometna nesreča v kateri je bilo udeleženo manjše osebno vozilo in pešec. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naprošamo nez ...

Sorodno









Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Klemen Boštjančič

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Zvonko Černač

Tanja Fajon