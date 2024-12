Italijanka že drugič obtičala v isti jami, rešili so jo po več dneh N1 Italijansko speleologinjo so reševalci danes rešili iz jame blizu Bergama na severu Italije, v kateri je bila po padcu več metrov globoko ujeta od sobote zvečer. To je sicer že drugič, da je 32-letna raziskovalka obtičala v omenjeni jami. Njeno zdravstveno stanje naj bi bilo stabilno.

