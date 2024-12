Načrt za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 za prvo desetletno obdobje Vlada RS Ministrstvo za naravne vire in prostor je na portalu eDemokracija objavilo predlog Načrta za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 za obdobje 2025–2034. Desetletni načrt pomeni zavezo za uresničevanje v strategiji postavljenih ciljev in prioritet, zato je pomembno, da je pred vladno obravnavo strokovno in medresorsko usklajen.

