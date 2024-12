Druga premiera filma Babica gre na jug: “Zame je bilo to najlepše snemanje” N1 Babica gre na jug, kultni film pokojnega režiserja in scenarista Vincija Voguea Anžlovarja, je v torek po točno 33 letih in enem dnevu doživel reprizo svoje premiere v Cankarjevem domu. Filmska ekipa, ki je bila prisotna na dogodku, se je po projekciji poklonila pokojnemu režiserju.

