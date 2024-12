Da bi lažje tekmovala s konkurenco, Honda in Nissan v združitev? 24ur.com Japonska avtomobilska proizvajalca Honda in Nissan sta začela predhodne pogovore o združitvi, da bi lažje tekmovala na trgu električnih vozil, poročajo tuji mediji. V Hondi so potrdili, da preučujejo možnosti za sodelovanje, ki vključuje tudi združitev, a nič še ni določeno.

