FOTO: To so grozljive posledice smrtne nesreče Lokalec.si Včeraj okoli poldneva je v naselju Stenice prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena tovorno in osebno vozilo. Kot smo že poročali, je voznik v nesreči umrl. 72-letni voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri Vitanja proti Stranicam, je nenadoma zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v osebno vozilo, ki je pravilno pripeljalo iz nasprotne smeri, je sporočila policija. ...

