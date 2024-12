Anticiklon, ki je v teh dneh povzročal veliko stanovitnost in je prinesel sončno in toplo vreme v gorah, postopno slabi. Jutri (v četrtek) zvečer bo naše kraje dosegla atlantska vremenska fronta, za katero bo pritekal hladnejši in bolj suh zrak. Danes bo povečini oblačno in vlažno, več sončnega vremena bo v gorah. Ponekod v nižinah ni izključeno, da bo iz nizke oblačnosti občasno rahlo rosilo. Jutri ...