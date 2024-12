Legende čestitale Viniciusu: Najboljši na svetu je temnopolti Brazilec 24ur.com Zvezdnik Real Madrida in brazilske reprezentance Vinicius Junior je v torek osvojil nagrado za najboljšega nogometaša leta 2024 po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Na izid glasovanja so se odzvali številni legendarni nogometaši. "Želeli so te izbrisati, ti pa nisi nehal plesati," je med drugim zapisal Ronaldo Nazario.

