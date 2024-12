Vse tekmice so močnejše Primorske novice Na svetovnem članskem prvenstvu za odbojkarice bodo prihodnje leto prvič nastopile tudi Slovenke. Pričakovati je, da bo v zasedbi več Primork. Naša dekleta čaka skupina z ekipami, ki so na svetovni lestvici prav vse uvrščene višje. Tekmice bodo iz ZDA, Češke in Argentine.

Sorodno