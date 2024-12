Ciklon Chido se je v nedeljo premaknil nad Mozambik, kjer so do sedaj poročali o najmanj 45 smrtnih žrtvah, 503 ljudi pa še pogrešajo. Na otočju Mayotte, kjer je ciklon še prej povzročil razdejanje in po zadnjih podatkih zahteval 22 življenj, pa so v torek razglasili nočno policijsko uro, da bi preprečili plenjenje.