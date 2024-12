V eni od vasi na območju postojnske policijske postaje so policisti obravnavali nasilnega moškega, poročajo Primorske novice. Starše, ki so prišli obiskat hčerko, njegovo partnerko, je nagnal in jim grozil z bokserjem in z nožem, zatem je z njima pričel fizično obračunavati. Zoper 31-letnega nasilneža so policisti na kraju uporabili prisilna sredstva, zasegli so mu bokser, nož in posušene rastlins ...