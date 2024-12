Pevec skupine The Wanted na nujno operacijo srca 24ur.com Max George, član skupine The Wanted, je bil pred dnevi hospitaliziran zaradi težav s srcem, svojim oboževalcem pa je sedaj sporočil, da bo operacijo, ki jo je sicer pričakoval, moral prestati prej, kot je mislil, saj so zdravniki ugotovili, da je njegovo srce v slabši kondiciji, kot so sprva domnevali.

Najbolj brano Osebe dneva Klemen Boštjančič

Robert Golob

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Zvonko Černač