Celjani pred zgodovinsko tekmo optimistični, zmaga je nuja 24ur.com Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri na stadionu Z'dežele, kjer v letošnji sezoni, kar se evropskih tekem tiče, še ne poznajo poraza, čaka zadnja tekma ligaškega dela Konferenčne lige. Nasproti jim bo stal valižanski prvak The New Saints, Celjani pa so kljub nekoliko slabši formi pred dvobojem optimistični, saj verjamejo, da trenutni rezultati ne odražajo siceršnje kakovosti njihove igre. Z zmag...

Sorodno











Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Klemen Boštjančič

Nataša Pirc Musar

Zvonko Černač