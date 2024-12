Prevrnil se je tovornjak, ki je prevažal živali, to so posledice Lokalec.si Na avtocesti pri Trstu blizu bolnišnice Katinara se je danes popoldne prevrnil tovornjak, ki je prevažal bike. Več kot 30 živali se je po nesreči porazgubilo po cesti. Zaradi nesreče so avtocesto zaprli najprej v eno, kasneje pa v obe smeri, zaradi česar so nastali daljši zastoji, poroča Primorski dnevnik. Tovornjak z živino se je prevrnil okoli 13.30. Pri tem sta dve živali poginili, 32 pa naj bi ...

