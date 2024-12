Nika Prevc brez dlake na jeziku: Ni mi bila všeč in povem vam, zakaj Ekipa Nika Prevc je spregovorila o svojih občutkih po zadnjih tekmah, kitajski kulturi, pričakovanjih pred naslednjimi tekmami in primerjavi med prejšnjim in sedanjim glavnim trenerjem.



Več na Ekipa.si

Sorodno