Piše: G. B. V novi številki revije Demokracija pišemo o totalitarnem obnašanju treh vidnih poslank Gibanja Svoboda, ki so s svojimi agresivnimi, totalitarnimi in histeričnimi izpadi raven delovanja državnega zbora spravile na eno najnižjih točk po osamosvojitvi, če ne najnižjo. Objavljamo reportažo s protesta v Celju proti zlorabi sodstva v politične namene in kaj je ob tem povedal predsednik SDS ...