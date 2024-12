Ustreljeni medved padel z drevsa na lovca in ga do smrti pomendral Svet 24 V nenavadni lovski prigodi v ZDA sta padla medved in lovec. Lovec iz Virginije je umrl, potem ko je nanj z drevesa padel medved, ki ga je ustrelil njegov kolega.





