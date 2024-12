Rok Snežič s tožbo nad BiH, ki mu je prepovedala vstop v državo 24ur.com Kontroverzni davčni svetovalec Rok Snežič, poznan tudi po tožbah proti novinarjem oziroma proti vsem, ki so ga, kot trdi, nezakonito obtoževali, zdaj toži tudi Bosno in Hercegovino. Ta mu je za nekaj let prepovedala vstop v državo, po mnenju Snežiča nezakonito in politično motivirano. Ker zaradi tega ni mogel obiskovati otroka v Banja Luki, zdaj v imenu mladoletnega sina zahteva dobrih 50.000 evr...

Sorodno































































Omenjeni Banja Luka

Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Luka Mesec

Klemen Boštjančič