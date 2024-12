Luka Slabe pomočnik ameriških odbojkarjev za LA 2028 RTV Slovenija Zelo sem vesel, da sem spet pri Karchu in ameriški odbojkarski reprezentanci. Pripravljen in navdušen sem, da bom premagal vse izzive, ki bodo na poti do olimpijskih iger v Los Angelesu 2028 stali pred našo ekipo.

