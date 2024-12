Petarde: vzamejo cele dlani, sluh, vid in uničijo življenje v sekundi 24ur.com Amputirane dlani, prsti, opekline glave, izguba sluha in vida, trajna invalidnost. To povzročajo petarde, ki so pri nas prepovedane že 16 let. A se najpogosteje znajdejo v rokah mladostnikov. Vendarle se stanje izboljšuje, poškodb je manj, kažejo podatki ljubljanskega kliničnega centra. A vsako leto vsaj en mlad človek zaradi pirotehnike ostane invalid.