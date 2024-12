'Kljub slabim odločitvam in slabši predstavi smo bili v igri za zmago' 24ur.com Košarkarji članske zasedbe Cedevite Olimpije so na obračunu 12. kola rednega dela Evropskega pokala klonili pred Turk Telekomom in s tem izgubili priložnost za utrditev drugega mesta na lestvici skupine B. Semafor v Stožicah je kazal 80:74 v korist gostov iz Ankare. Zmaji so izgubili po sedmih zaporednih zmagah v vseh tekmovanjih.

