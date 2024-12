Meghan in Harry: Njuna praznična voščilnica ima žalostno ozadje zurnal24.si Princ Harry in vojvodinja Meghan sta z letošnjo božično voščilnico poskrbela za presenečene obraze: prvič po letu 2021 sta zakonca Sussex objavila novo fotografijo svojih otrok Archieja in Lilibet.

