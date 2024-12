Štajerski ropar v policijski uniformi na pohodu Lokalec.si Na Štajerskem je na pohodu ropar, ki se, oblečen v starejšo policijsko uniformo, izdaja za policista in žrtvam grozi s pištolo, poroča 24ur.com. Po neuradnih podatkih so žrtve prostitutke, s katerimi se je predhodno dogovoril za termin. Nato pa jih je oropal. V prvem primeru je ropar v Slovenski Bistrici od ženske, ki je nudila spolne usluge, zahteval denar in jo oropal. V drugem primeru, na obmo ...

Sorodno



Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Klemen Boštjančič

Denis Avdić

Peter Prevc

Robert Golob