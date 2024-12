Lani porabljene več vode iz vodovoda kot leto poprej Lokalec.si Lani je bilo za javni vodovod načrpane za pet odstotkov več vode kot predlani. Gospodinjstva so je porabila za okoli dva odstotka več, proizvodne in storitvene dejavnosti pa za 13 odstotkov več kot leto prej, je danes objavil državni statistični urad. Za javni vodovod se je načrpalo 188 milijonov kubičnih metrov vode, kar je 5,1 odstotka več kot leto prej. Pri tem je bilo 184 milijonov kubičnih me ...

