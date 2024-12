Planinska zveza Slovenije (PZS) je od Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) prejela uradno potrditev, da bo tekma svetovnega pokala tudi naslednja štiri leta v Sloveniji. Prizorišče bo še naprej Koper, tekmo na slovenski obali so tekmovalci in ekipe, ki nastopajo v svetovnem pokalu, ocenili z najvišjo oceno, so sporočili iz PZS.



Več na Ekipa.si