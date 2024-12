Piše se že 10. dobrodelna pravljica v osrčju Slovenije Primorske novice Danes ob 5. uri zjutraj se je začela zgodba, ki jo piše srčna Slovenija - 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in dm. To ni samo maraton, to je jubilejna, deseta dobrodelna pravljica, ki vsako leto združuje tisoče ljudi z enim plemenitim ciljem: pomagati družinam v stiski in jim podariti tisto, kar najbolj potrebujejo - upanje, toplino in občutek, da niso sami.

