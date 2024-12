Premier dr. Golob: Orožje mora nadomestiti diplomacija Vlada RS Predsednik vlade dr. Robert Golob se danes udeležuje zasedanja Evropskega sveta v Bruslju. Že včeraj je potekal vrh EU – Zahodni Balkan, na katerem so voditelji držav članic EU in Zahodnega Balkana razpravljali o implementaciji Instrumenta za rast, približevanju držav regije k EU in skupnih geopolitičnih izzivih v hitro spreminjajočem se svetu.

