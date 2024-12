ZDA uvedle nove sankcije proti osebam iz Dodikovega omrežja 24ur.com ZDA so uvedle sankcije proti več posameznikom in podjetjem zaradi pomoči predsedniku entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske Miloradu Dodiku pri izogibanju prej uvedenim sankcijam. Med sankcioniranimi je tudi minister za zunanjo trgovino in gospodarske odnose BiH Staša Košarac, so v sredo sporočili z ameriškega ministrstva za finance.

