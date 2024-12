Potrebuješ pravno pomoč? Danes so odvetniki zastonj Študent Odvetniška zbornica Slovenije danes, 19. decembra, prireja že 14. akcijo Dan odvetniške pravne pomoči PRO BONO. Pokrovitelj dogodka je Varuh človekovih pravic Peter Svetina. Odvetniki želijo pomagati vsem, ki so moči najbolj potrebni, a si je ne morejo privoščiti. Kako do pomoči? Seznam sodelujočih odvetnikov je dostopen na tej povezavi. Odvetniki bodo pro bono (brezplačno) […] Prispevek Potrebuje ...

