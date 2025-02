Devetnajsti krog Lige NLB so z zmago proti ekipi iz Novega mesta odprli varovanci Uroša Zormana. Na petkovi tekmi so se v Krškem zmage veselili rokometaši iz Ribnice. Na sobotnih obračunih pa so slavili tudi igralci RK Trimo Trebnje in RK SVIŠ Cugelj Okna Ivančna Gorica.

preberite več »