"Da pri teh letih zdrži vse pritiske, je kar malo neverjetno" Sportal Za Niko Prevc je izjemen domač konec tedna, v dolini pod Rajhovko se je z dvema zmagama svetovnega pokala še utrdila v skupnem seštevku svetovnega pokala in je na dobri poti do novega kristalnega globusa. Nekdanje in zdajšnje skakalke občudujejo predvsem to, kako dobro se najstnica spoprijema s pritiskom, in verjamejo, da je pred njo še mnogo uspehov.

