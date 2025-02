Juhu, počitnice so tu! Šolarji se že veselijo tedna, polnega zabavnih aktivnosti, dogodivščin in druženja. Tudi v mariborskem Europarku bo veselo, saj med 17. in 21. februarjem organizirajo pester počitniški program za najmlajše. Otroci bodo lahko sodelovali pri različnih ustvarjalnih delavnicah, vsak dan pa bosta na voljo tudi poslikava obraza in glitter tatuji. V Europarku pa najmlajše vedno ča ...