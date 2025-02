Včeraj zjutraj je v Godiču, natančneje v Slovenia Eco Resortu, izbruhnil požar, v katerem je objekt popolnoma pogorel. Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili obveščeni o požaru v Godiču malo po 6. uri. Po prvih ugotovitvah je zagorelo gospodarsko poslopje, v katerem je bila shranjena kmetijska mehanizacija in orodje. Objekt je v celoti pogorel, poškodovano pa je bilo tudi osebno v ...