Na rdeči preprogi podelitve baft prevladovali črna in bela barva z občasnimi drznimi izjemami RTV Slovenija Za zvezdniki je največja noč v filmski industriji Združenega kraljestva – podelitev baft. Čeprav se jih je večina na rdeči preprogi odločila za popolnoma črn in bel videz, so si nekateri dali duška z barvitimi bleščicami in vzorci ter perjem.