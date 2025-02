Neymar po letu in pol spet zadel #video Sportal Neymar, 33-letni brazilski nogometni zvezdnik, je po skoraj letu in pol oziroma oktobru leta 2023 spet dosegel gol na uradni tekmi. V 14. minuti prvenstvene tekme Santosa, kamor se je vrnil po letih igranja v Evropi in Savdski Arabiji, je uspešno izvedel enajstmetrovko, njegova ekipa je na koncu zmagala s 3:1.

Sorodno



Omenjeni Brazilija

Savdska Arabija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić