Obvestilo o zaprtju Krajevnih uradov Razkrižje in Križevci pri Ljutomeru 20. februarja 2025 Vlada RS Krajevna urada Razkrižje in Križevci pri Ljutomeru, ki delujeta na območju Upravne enote Ljutomer, bosta 20. februarja 2025 zaprta, in sicer zaradi nemotenega poslovanja na sedežu upravne enote.

