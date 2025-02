Inšpekcija na Kostakovem odlagališču našla zakopane odpadke SiOL.net Inšpektorat za okolje in energijo je na območju Kostakovega odlagališča pri Krškem našel zakopane odpadke. Kot so danes sporočili z inšpektorata, se nahajajo v plasteh, glede na datum uporabe na embalaži pa so nekateri "relativno sveži". Odkop nadaljujejo, ukrepe pa bodo sprejeli po pridobitvi vseh informacij.

