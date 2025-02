Olimpija pobegnila na plus 9, Celje brez zmage že pet tekem Sportal Nogometaši Olimpije so z zmago nad Nafto (3:0) najbližjima zasledovalcema, to sta Maribor in Bravo, ušli na devet točk razlike. Pred prvakom Celjem, ki je v gosteh remiziral z Muro (0:0) in tako še petič zapored ostal brez zmage v 1. SNL, imajo zmaji +16. Raul Florucz se je navijačem za neumnost v Banjaluki opravičil s prekrasnim zadetkom, njegovim jubilejnim desetim v tej sezoni. Bravo je v tekmi...

