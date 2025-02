Papežu zaradi kompleksne klinične slike podaljšali hospitalizacijo RTV Slovenija Potem ko so papeža Frančiška v petek sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli zaradi bronhitisa, so danes iz Vatikana sporočili, da so mu zaradi kompleksne klinične slike dodatno spremenili terapijo in podaljšali hospitalizacijo.

Sorodno