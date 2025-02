Novomeški najstnik dobro izkorišča priložnost, ki si jo je z delom izboril RTV Slovenija Prvič je v reprezentanco vpoklican Žak Smrekar, velik up Krke, ki je bil lani poleti eden ključnih mož izbrane vrste do 18 let, ki je na mladinskem evropskem prvenstvu osvojila bronasto kolajno.

