Mladi slovenski športniki so minuli teden tekmovali na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM), ki so ga gostili v Bakurianiju. Slovenijo je v Gruziji zastopalo trideset slovenskih upov. Srebrno medaljo si je priborila biatlonka Ajda Špitalar, in sicer v sprintu.

Olimpijsko vzdušje so začutili tudi nekateri s Celjskega oz. Konjiškega. Za najboljšo ‘celjsko’ uvrstitev je poskrbela hi ...