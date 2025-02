Rokometaš Tadej Mazej je podaljšal pogodbo s Celjem Pivovarno Laško. Kot so sporočili iz kluba, bo šestindvajsetletnik dres trenutno prvourvščene ekipe lige NLB nosil vsaj do konca sezone 2026/2027. Prejšnja pogodba bi mu potekla ob koncu te sezone. Mazej se je pivovarjem pridružil v sezoni 2020/2021 in v tem času odigral 175 tekem ter dosegel 442 golov. S Celjem je dvakrat postal državni prvak, ...