Fabio Pecchia izgubil trenersko službo v Parmi, znan že njegov naslednik Sportal Romun Christian Chivu je novi trener italijanskega nogometnega prvoligaša Parme. Štiriintridesetletni romunski reprezentant, ki je v Italiji igral za Romo in Inter Milano, pred tem pa tudi za nizozemski Ajax, je med letoma 2021 in 2024 vodil mladinsko ekipo Interja do 19 let. Na tem mestu je zamenjal Fabia Pecchio. Parma je trenutno na 18. mestu v 20-članski serie A. Pecchia je osmi trener v Italiji, ki je bil odpuščen v sezoni 2024/25.

