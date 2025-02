Potres na novinarski konferenci na Portugalskem. Dobesedno. Sportal Danes bodo znani še štirje udeleženci osmine finala lige prvakov. Najprej se bosta ob 18.45 na povratni tekmi play-offa za osmino finala na San Siru udarila Milan in Feyenoord, gostje bodo branili tesno prednost (1:0). Zvečer bo himna lige prvakov odmevala še v Bergamu, Münchnu in Lizboni, kjer so se v ponedeljek stresla tla. Tako je potres presenetil tudi zbrane na novinarski konferenci pred tekmo med Benfico in Monacom.

